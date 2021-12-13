Застройщик апарт-комплекса Times придумал, как решить вопрос с парковками

Застройщик апарт-комплекса Times, который находится на улице Косвенной, 64/66, в Одессе, решил вопрос с парковками.

Об этом в понедельник, 13 декабря, написал глава городского ГАСКа Александр Авдеев у себя в Facebook.

"Мы понимали проблемы в перспективе с парковкой, поэтому провели встречу с застройщиком по обеспечению запроектированного апарт-комплекса нормативным количеством машиномест", - написал чиновник.

По его словам, застройщик купил на смежной территории здания и сооружения автостоянки для проектирования и строительства 4-этажного паркинга на 250 машиномест.

"Заказчик уже приобрел эти здания и подал в Департамент земельных ресурсов соответствующие документы по отводу земельного участка под строительство паркинга", - заключил Авдеев.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проблема парковки – не единственная для апарт-комплекса Times. Одесский городской совет как распорядитель земли предоставлял земельный участок не для строительства, а для эксплуатации СТО.

Также стало известно, что одесский ГАСК в окружном админсуде пытался отменить градостроительные условия и ограничения, аргументируя тем, что на схеме генерального плана, здание которое реконструируется, расположено вплотную к прилегающему существующему зданию на смежном земельном участке, что является нарушением противопожарных норм.