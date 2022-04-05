Возобновилось строительство столичного ЖК Новая Англия

Компания Royal House возобновила строительно-монтажные работы в ЖК Новая Англия, став первой, кто возобновил строительство на рынке недвижимости в Киеве.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в пресс-службе застройщика.

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Уже с 5 апреля в жилом комплексе Новая Англия строительная бригада приступила к работам в доме "Линкольн" (5 очередь строительства), постепенно возобновятся работы и по другим домам комплекса. В этом здании успели завершить работы по монтажу 20-го этажа в двух секциях, осуществлялась кладка межкомнатных перегородок и проводились работы по монтажу систем труб канализации.

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Несмотря на военные действия строительная компания выполняет свои обязанности перед инвесторами и жителями комплекса. В первые дни войны своим инвесторам компания приостановила требования по платежу рассрочки сроком 3 месяца. В настоящее время большинство работников сервисной службы Новой Англии остаются на своих рабочих местах, обеспечивая охрану комплекса и его жизнедеятельность.

Royal House продолжает занимать активную позицию в помощи ВСУ, строительстве блокпостов в Киеве и области, изготовлении противотанковых ежей, построении укреплений столицы и области, помогает строительными материалами, техникой и людьми.

"Мы надеемся, что скоро украинцы вернутся домой в мирный Киев, а мы построим Новую Англию. Верим в Украину, верим в народ Украины, верим в ВСУ!", - заявил застройщик.