Власти Киева не реагируют на очередной многоквартирный дом на усадебном участке

В Шевченковском районе Киева по ул. Черняховского, 19/9 на 5 сотках приусадебного участка вместо строительства частного дома приступили к возведению пятиэтажного клубного дома А Nova House, который будет состоять из 30 квартир. Однако контролирующие органы не спешат останавливать застройщика.

Как сообщает Киеввласть, застройщик уже выгнал коробку здания в 4 этажа. Ранее на этом участке находился обычный одноэтажный дом, однако затем здесь залили фундамент и приступили к строительству.

При этом, как сообщают местные жители, в интернете уже появились объявления о продаже здесь квартир. "Люди возмущены – по какому праву здесь затеяли многоквартирное строительство и где будущие новосельцы будут оставлять свои автомобили в районе с острым дефицитом парковочных мест", - говорится в сообщении.

Киевляне направляли обращения в горсовет, Верховную Раду, в структурные подразделения КГГА и Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Контролирующие органы полностью проигнорировали данное обращение, тем временем стройка здесь активно продолжается.

Описание: Незаконное строительство на Черняховского Источник: kievvlast.com.ua Alt:

Целевое назначение участка – для индивидуального жилого, гаражного и дачного строительства для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек. Согласно Генплану, участок по функциональному назначению является территорией существующей жилой усадебной застройки. Как известно, этажность домов в пределах территорий усадебной застройки не может превышать трех этажа. А размещение многоквартирных домов в кварталах усадебной застройки запрещается вовсе.

Было зарегистрировано лишь уведомление о начале выполнения подготовительных работ, разрешение же на строительство застройщику не выдавалось.

По данным Публичной кадастровой карты, участок на Черняховского находится в частной собственности. Строительство ведет компания ООО "Стрельников девелопмент груп", которая согласно данным портала YouControl, было основано 3 марта 2021 года – через два дня после покупки участка по ул. Черняховского, 19/9. Руководителем и совладельцем компании является Евгений Стрельников, другой совладелец фирмы – Денис Федоркин.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Департаменте строительства и архитектуры КГГА рассказывали, что на приусадебном участке категорически запрещено строить многоквартирные дома, зато здесь можно возводить таунхаусы.