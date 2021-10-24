В ЖК Park Lake City стартовала акционная скидка в 10% на квартиры

В жилом комплексе Park Lake City, расположенного на десятом километре Новообуховского шоссе, стартовала новая акция: при полной оплате можно получить скидку в 10% на покупку квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика – группы компаний DIM.

Девелопер уточнил, что акция продлится до 31 октября, поэтому, кто решил купить в этом комплексе себе жилье, это хорошая возможность еще и сэкономить.

Как известно, Park Lake City – это жилой комплекс со своим озером и инфраструктурой. Находится в 15 минутах езды от Киева.

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К Park Lake City входит VITA — оригинальный проект низкой застройки вокруг озера и AQUA — премиальные хаусы с просторными террасами у водных каналов. Также Park Lake City включает квартал таунхаусов TERRA с собственным парком.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительство комплекса осуществляется по передовым технологиям с использованием экологических материалов высокого качества. Стены будут из керамического кирпича с теплоизоляцией из минеральной ваты, крыша с вентилируемым слоем теплоизоляции, в каждой квартире установят электрический котел для индивидуального отопления.