В ЖК Paradise Avenue реализуют проект уникального ландшафтного озеленения. Фото

В жилом комплексе Paradise Avenue реализуется уникальный для киевского пригорода проект ландшафтного озеленения европейского формата.

Для его воплощения в жизнь деревья заказывали из крупнейшего в Нидерландах питомника, создано огромное искусственное озеро площадью 2 гектара и застелили более 5000 м² премиального рулонного газона.

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Как сообщает представительство застройщика, перед планированием проекта ландшафтного озеленения проведены многочисленные исследования микроклимата локации, особенностей почвы и подземных вод. Только после этого спроектировали концепцию каждого участка таким образом, чтобы решение было лучшим как с эстетической, так и с функциональной точки зрения.

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На территории Paradise Avenue сейчас уже высажено более 165 взрослых деревьев возрастом от 10 лет. Их особенность заключается в том, что в отличие от молодых саженцев, которые обычно выбирают столичные застройщики для жилых комплексов комфорт-класса, жителям не нужно ждать, пока они вырастут. Сразу есть приятная тень, а также ощущение пребывания в парке. Важно, что только взрослые деревья выделяют кислород, поэтому сразу гарантированы полезные прогулки на свежем воздухе, которые очень ценны в постпандемический период.

Предпочтение отдано соснам, вишням, платанам, кленам, липам и другим декоративным деревьям. Их виды подобраны ландшафтными архитекторами таким образом, чтобы во все сезоны украшать двор: весной ветви вишен покрываются розовым цветом, летом цветут липы, осенью ярко краснеет листья кленов, а зимой зеленым цветом выделяются сосны.

Как и в парках европейских городов, в Paradise Avenue вся территория будет застелена газоном. Не только для красоты, а чтобы каждый житель мог отдохнуть на мягкой траве: устроить пикник, почитать книгу, заняться йогой.

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В Paradise Avenue не сеяли траву, а выбрали премиальный рулонный газон.

Застройщик минимизировал затраты на обслуживание газона благодаря системе автополива и использованию дождевой воды. В озеро стечет вся избыточная после дождей вода, после специальной фильтрации будет поставляться для полива.

Чтобы в дождливый период лишняя влага не портила озеленение и не образовывались лужи, в Paradise Avenue существующая система ливневой канализации, единственная среди жилых комплексов в пригороде. Она сопряжена с озером и образует уникальную систему контроля уровня воды.

Уже этим летом будет открыта набережная большого искусственного озера, специально созданного для отдыха жителей. Озеленение ее аллей будет не менее насыщенным, качественным и продуманным, чем во дворах домов.

Всего в Paradise Avenue будет озеленен 21 гектар территории жилого комплекса, включающего придомовые пространства 18 жилых домов и четыре стратегически важных инфраструктурных объектов. Сейчас построено и введено в эксплуатацию первую очередь строительства, состоящая из пяти домов. В этом году будет введен в эксплуатацию дом №6, а в следующем году – дом №7.

Концепция ландшафтного озеленения была одним из важных критериев оценки международного конкурса International Property Awards, где в прошлом году жилой комплекс Paradise Avenue имел честь получить награду в номинации Mixed-Use Development.

Застройщиком Paradise Avenue является компания ZIM Group, которая работает на украинском рынке недвижимости с 2014 года. В портфеле компании более 300 000 м² в семи жилых комплексах Киева и ближайших окрестностей.