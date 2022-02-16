В ЖК Новая Англия ввели в эксплуатацию дом Брайтон

В ЖК Новая Англия ввели в эксплуатацию еще один дом – Брайтон. Он стал восьмым из четырнадцати, которые будут простроены в составе жилого комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

Отмечается, что дом прошел проверку Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины и получил Сертификат о принятии в эксплуатацию от 15 февраля 2022 г.

"А это значит, что совсем скоро инвесторы смогут оформлять право собственности на свое жилье и приступать к ремонтным работам в своих квартирах. А также из статуса "инвестор" перейти к статусу "резидент", ведь именно так мы называем жителей Новой Англии", - сообщили представители застройщика.

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Также известно, что по состоянию на сегодняшний день стартовали строительные работы дома Престон – завершающего четырнадцатого дома в Новой Англии, продажи здесь пока еще не анонсировали. По данным отдела продаж, в домах Линкольн, Виндзор и Ноттингем есть в наличии одно, двух и трехкомнатные квартиры различной планировки.

Ранее сообщалось, что для жильцов Новой Англии в этом году откроют спортивный двор с беговыми дорожками, тренажерами и многофункциональным спортивным полем. Он подойдет для занятий йогой.