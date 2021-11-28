В ЖК Метрополис разыграли скидки на квартиры по случаю "черной пятницы"

Сервис DIM Realt 11 ноября для инвесторов и риелторов провел розыгрыш скидок в ряде квартир по случаю черной пятницы в ЖК Метрополис.

Об этом сообщается на сайте застройщика – группы компаний DIM.

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Как отмечается, для гостей разыграли скидки от 1 до 5% на покупку целого списка квартир. В рамках мероприятия была презентована так называемая биржа переуступки, работающую в телеграм-канале. В сообществе пользователей информируют об объектах застройщика DIM, которые уже доступны к приобретению по условиям переуступки, их характеристиках, стоимости и других нюансах.

Пользователи сервиса DIM Realt смогут быстро, а главное выгодно для себя продать объекты инвестирования. Специалисты сервиса предоставят свои услуги по подобру наилучшего варианта для дальнейших инвестиций на первичном рынке.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на территории ЖК Метрополис высаживают пинии, которые застройщик завез специально из Германии. Это редкие для Украины хвойные деревья, которые ранее можно было наблюдать только в ботаническом саду. На эти деревья было потрачено около 16 млн гривен.