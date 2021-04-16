В ЖК Greenville Park стартовала акционная распродажа квартир

В ЖК Greenville Park стартовала продажа с акционной скидкой до 12% за квартиры в готовом доме.

Об этом сообщается на сайте жилого комплекса.

"ЖК Greenville Park поздравляет всех с Пасхой и дарит скидку 12% на квартиры в готовом доме. Не пропустите шанс приобрести квартиру по выгодной цене. Спешите, количество акционных квартир ограничено", - говорится в сообщении.

Акция продлится до 15 мая, о ее деталях можно узнать в центре продаж, который расположен в Киеве по улице Глубочицкая, 28.

Описание: ЖК Greenville Park Источник: greenville-park.com.ua Alt:

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, ЖК Greenville Park - расположен в квартале между улицами Глыбочицкой, Студенческой и Николая Пимоненко в Шевченковском районе Киева, недалеко от станции метро "Лукьяновская", до которой можно дойти пешком.

Greenville Park – это комплекс бизнес-класса, количество квартир на этаже – до 17, а чтобы жильцам было комфортно застройщик предусмотрел в проекте аж 6 лифтов, расположенных в центральной части жилых домов: 5 лифтов пассажирских и 1 специальный пожарный лифт (на 1000 кг).

Территория жилого комплекса будет закрытой с развитой инфраструктурой: супермаркеты, кафе, барбекю-зона, детские игровые комнаты, фитнес-центры, spa-salon и прочее.