В ЖК А136 Highlight Tower рассказали об условиях эксклюзивной рассрочки

Девелопер жилого комплекса бизнес-класса А136 Highlight Tower предлагает покупателям эксклюзивную рассрочку до 36 месяцев за квартиру в небоскребе.

Об этом сообщается на сайте ЖК.

"Сейчас действуют особые условия для приобретения квартиры бизнес-класса из окон которой открывается невероятная панорама на центр столицы. Выбирайте вариант квартиры и получайте эксклюзивную рассрочку до 36 месяцев", - говорится на сайте.

В сообщении отмечается, что первый взнос за жилье должен быть от 30% стоимости. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2022 года.

Ознакомиться с подробными условиями можно в отделе продаж. Расположен ЖК А136 Highlight Tower в Голосеевском районе Киева по улице Антоновича, 136-138.

Описание: ЖК А136 Highlight Tower Источник: a136.com.ua Alt:

Согласно проекту, в холле комплекса будет создана зона отдыха, а первые коммерческие этажи будут отданы под ресторан, химчистку, магазины, спортивный центр со спа-салоном и бизнес-пространство. Для будущих жителей предусмотрены терраса с баром и панорамными видами на центр города, лаунж-зона во дворике с уличными каминами, дизайнерское лобби с камином и библиотекой. Также для обитателей А136 Highlight Tower будет в распоряжении собственный кинотеатр, салон красоты, фитнес-зал.

Для авто предусмотрен подземный двухуровневый паркинг с лифтовым доступом и зарядками для электрокаров. На территории работает круглосуточная охрана с видеонаблюдением и электронными системами доступа.