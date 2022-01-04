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В Житомире часть конструкции со стройки ЖК рухнула на проезжавшую машину

Владимир Гришенко 04.01.2022 16:52

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В Житомире часть конструкции сорвалась с девятого этажа недостроенного жилого комплекса и приземлилась на проезжающий рядом автомобиль.

Об этом в Facebook написала местная жительница Ирина Коцар.

Описание:

ЧП возле ЖК Семейный в Житомире

Источник:

facebook/Ирина Коцар

Alt:

Описание:

ЧП возле ЖК Семейный в Житомире

Источник:

facebook/Ирина Коцар

Alt:

По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 3 января, на углу улиц Мануильского и Домбровского. С девятого этажа ЖК Семейный упала часть опалубки, которая якобы не была закреплена. В результате чрезвычайного происшествия пострадал автомобиль, проезжавший в это время по улице возле стройки и чудом обошлось без человеческих жертв.

Описание:

ЧП возле ЖК Семейный в Житомире

Источник:

facebook/Ирина Коцар

Alt:

На место происшествия люди вызвали полицию, которая зафиксировала факт происшествия.

"Разве так может быть и почему застройщик так халатно отнесся к безопасности людей? Почему эта опалубка, которая могла стоить человеческой жизни не закреплена к зданию?", - возмутилась житомирянка.

Позже она сообщила, что представители застройщика отказались покрывать расходы владельцу автомобиля.

Между тем, пользователи в соцсети отметили, что такие случаи в Житомире – не редкость.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на стройке ЖК Престиж Холл 23 октября произошло чрезвычайное происшествие – рухнули балки, держащие перекрытия. В результате обломки упали за пределы строительной площадки. В тот раз также чудом никто не пострадал.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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