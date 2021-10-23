ЧП на стройке ЖК Престиж Холл: рухнули балки, держащие перекрытия

На стройке ЖК Престиж Холл, который возводится по улице Тютюника, 37/1 в Печерском районе Киева, в субботу, 23 октября, произошло чрезвычайное происшествие – рухнули балки, держащие перекрытия, обломки упали за пределы строительной площадки.

Об этом сообщает "Киев. Оперативный".

Как говорится в сообщении, в инциденте едва не пострадала мать с ребенком. Отмечается, что стройка ведется прямо над футбольным полем и рядом с детский площадкой. Кроме того, как отметили пользователи, рядом сдали в эксплуатацию комплекс, и со строящегося рядом дома уже прилетает не первый раз, всякий раз подвергая опасности жильцов. Мужчина рассказал, что кусок бетона упал на капот его авто, когда он стоял на светофоре.

Описание: Инцидент на стройке ЖК Престиж Холл Источник: Скриншот Alt:

"На обращения жильцов ни управляющая компания, ни сам застройщик не реагируют

В комплексе полный хаос. Они явно экономят на материалах и рабочей силе, которая не придерживается техники безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте застройщика, Престиж Холл – "это элитный жилой комплекс, расположенный в Печерском районе, который является самым респектабельным районом Киева. Строительство комплекса состоит из четырех очередей, 3 из которых уже сданы в эксплуатацию, а в последней ведутся фасадные и внутренние работы, это значит, что и она скоро будет приветствовать своих новых жильцов".

С документами по данному ЖК можно ознакомиться на ресурсе НЕРУХОМІ, перейдя по ссылке.