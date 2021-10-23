ЧП на стройке ЖК Престиж Холл: рухнули балки, держащие перекрытия

На стройке ЖК Престиж Холл, который возводится по улице Тютюника, 37/1 в Печерском районе Киева, в субботу, 23 октября, произошло чрезвычайное происшествие – рухнули балки, держащие перекрытия, обломки упали за пределы строительной площадки.
Об этом сообщает "Киев. Оперативный".
Как говорится в сообщении, в инциденте едва не пострадала мать с ребенком. Отмечается, что стройка ведется прямо над футбольным полем и рядом с детский площадкой. Кроме того, как отметили пользователи, рядом сдали в эксплуатацию комплекс, и со строящегося рядом дома уже прилетает не первый раз, всякий раз подвергая опасности жильцов. Мужчина рассказал, что кусок бетона упал на капот его авто, когда он стоял на светофоре.
Инцидент на стройке ЖК Престиж Холл
Скриншот
"На обращения жильцов ни управляющая компания, ни сам застройщик не реагируют
В комплексе полный хаос. Они явно экономят на материалах и рабочей силе, которая не придерживается техники безопасности", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте застройщика, Престиж Холл – "это элитный жилой комплекс, расположенный в Печерском районе, который является самым респектабельным районом Киева. Строительство комплекса состоит из четырех очередей, 3 из которых уже сданы в эксплуатацию, а в последней ведутся фасадные и внутренние работы, это значит, что и она скоро будет приветствовать своих новых жильцов".
С документами по данному ЖК можно ознакомиться на ресурсе НЕРУХОМІ, перейдя по ссылке.