Старинное здание разрушают в центре Киева ради очередного небоскреба

В Киеве неизвестные люди без каких-либо опознавательных знаков приступили к демонтажу старинного особняка по улице Симона Петлюры, 29, что возле Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом написал у себя в Facebook свидетель происходящего Илья Соколов.

Он уточнил, что работы велись ночью, 20 марта.

Как сообщает Хмарочос, здесь компания Zim Group собирается построить апарт-отель Times на 352 номера. Застройщик обещает, что здание будет 15-этажным, однако на ресурсе НЕРУХОМІ указана высота в 26 этажей.

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Компания "Приват" получила в аренду участок по этому адресу еще в 2003 году сроком на 25 лет. В 2018 фирма получила ГУО от градостроительного Департамента КГГА на реконструкцию нежилого здания под гостиницу. Согласно государственному земельному кадастру, участок относится к коммунальной собственности и предназначена для эксплуатации административного здания.

Между тем, КГГА пыталась разорвать договор аренды с землепользователем, якобы тот намерен построить здесь жилой комплекс, что противоречит Генплану города.

Стоит подчеркнуть, что строительство еще одного небоскреба в центре Киева в непосредственно близости к Центральному ЖД вокзалу приведет к существенной нагрузке на местную инфраструктуру. В частности, в первую очередь это коснется дорог и добраться до вокзала станет гораздо труднее.

Отметим, что особняк, который собираются снести – это дом купца Ивана Уткина. Он был построен в самом начале XX века. Как рассказал краевед Антон Короб, здание относится к эпохе неоренессанса. И хоть фасад потерял несколько элементов декора, в целом он довольно крепкий, без признаков аварийности.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по мнению чиновников КГГА, вопрос с внесением объектов культурного наследия в Реестр недвижимых памятников затягивается со стороны Министерства культуры. А это грозит уничтожением этих объектов, заявили в мэрии.