В Одессе из-за застройки может исчезнуть знаменитый парк на 411-й батареи

В Одессе компания "Пространство" собирается построить жилую высотку на территории парка на 411-й батареи.

Об этом сообщает местное издание "Монитор", ссылаясь на свои источники.

Строительство должно вестись на участке площадью почти 2 га, который был сформирован еще в 1996 году. Затем Овидиопольская районная гоадминистрация передала его в постоянное пользование компании "Интерэкспресс". Целевое назначение земли - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) для строительства и обслуживания жилых домов. Тем не менее в полномочиях депутатов городского совета изменить назначение земли на сохранение и использование парков-памятников садово-паркового искусства, при этом попутно отменить право пользования землей компанией "Интерэкспресс".

Описание: Парк на 411-й батареи в Одессе может исчезнуть Источник: alexlevitsky.com Alt:

Неоднократные попытки захвата территории парка-мемориала проводятся с 2007 года. В 2007 году 15 граждан приватизировали 1,5 га зеленой зоны для "индивидуального жилого строительства" и "садоводства". По коллективному обращению громады в судах рассматривались иски об аннулировании госактов. Два госаката по 0,1 га так и не были отменены и до сих пор земля находится в частной собственности.

Компания "Интерэкспресс" сейчас принадлежит Игорю Вансачу. Ранее Вансач возглавлял отдел продаж инвестиционно-строительной группы "Прогресс-строй" Александра Селезнева.

Тем временем строительная компания "Пространство", кроме высотки на территории парка, собирается начать строительство еще двух бетонных монстров – в Аркадии и возле оперного театра.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Окружной административный суд Одессы отменил градусловия, выданные на строительство ЖК Пространство на Маячном и запретил проводить какие-либо строительные работы.

Так, суд, рассматривая градостроительный расчет, пришел к мнению, что застройщик Пространство Девелопмент вместо реконструкции помещений планирует развернуть новое строительство. При этом существующие здания и сооружения будут снесены. Также была не соблюдена дистанция от уреза воды и строительство мешает свободному доступу людей к пляжу. Между тем позицию застройщика внезапно поддержали власти Одессы.