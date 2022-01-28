В КГГА выдали градусовия на застройку участка, ранее принадлежавшего Укрбуду

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации выдал градусловия для строительства жилых высоток по улице Краснова, 33 в Святошинском районе столицы. Ранее здесь планировал строительство печально известный "Укрбуд".

Согласно данным реестра, высота домов около 20 этажей, строительство будет проходить на участке 1,3 гектара, максимально допустимый процент застройки участка – до 30%. Согласно Генплану, это территория коммунально-складских зон. Однако, Киевсовет изменил функциональное назначение, приняв детальный план территорий. Теперь это земля предназначена под жилую многоэтажную застройку и частично зеленых насаждений. Но стоит подчеркнуть, что ДПТ не может противоречить Генплану.

Как сообщают "Наші Гроші", ранее участком и постройками на нем владела компания Максима Микитася "Укрбуд". Именно этот застройщик планировал начать здесь строительство. Впрочем, после того, как Микитася отправили под арест, земля перешла во владение компании "Дейринг Капитал". Одним из совладельцев фирмы выступал тесть замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Описание: Краснова, 33 застроят жилыми высотками Источник: Скриншот Alt:

Теперь земля принадлежит ООО "Гуд Альянс", именно этой фирме столичные власти выдали ГУО на строительство жилых высоток.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно Дарницкий райсуд отменил арест уставного капитала компании "Укрбуд Девелопмент". Теперь у Микитася появилась возможность вернуть контроль над компанией.