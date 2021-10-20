"Узаконенную" стройку ЖК 50Avenue ждет проверка

Госинспекция архитектуры и градостроительства в ближайшее время проведет проверку скандального строительства ЖК 50Avenue на проспекте Победы, 50а в Шевченковском районе Киева, застройщик которого якобы недавно получил разрешение.

Об этом в среду, 20 октября, написал руководитель ГИАГ Семен Кривнос у себя в Facebook.

"По информации в сети Интернет, планируют незаконно построить многоэтажку и уже начали продажу квартир. После осуществления необходимых мероприятий архитектурно-строительного контроля, главные инспекторы составят протокол и вынесут предписание об устранении выявленных нарушений", - написал глава госинспекции.

По его словам, если заказчики строительства не устранят нарушения, ГИАГ будет обращаться в суд. Он призвал застройщика не препятствовать проведению инспекции и предоставить доступ к объекту и документации.

Кривонос также сообщил, что инспекторы проведут внеплановые проверки по разным объектам в Никополе и Днепре, которые, как отметил глава инспекции, имеют признаки самовольного строительства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в экспертной среде заметили, что в электронной системе кто-то изменил майскую запись с отказом во внесении изменений в несуществующее разрешение 2010 года. Таким образом, застройщик получил действующее разрешение. По словам Георгия Могильного, к этому может быть причастна новосозданная ГИАГ.

Отметим, что застройщик ЖК 50Avenue уже не первый раз различными манипуляциями пробует получить разрешительные документы. Но после разразившегося скандала в прошлый раз таки исправили карточку в е-системе.