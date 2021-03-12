У Интергал-Буда может сорваться стройка ЖК Парковые озера 2

Скандальное строительство по улице Воскресенская, 2а может не состояться, поскольку в Киевсовете зарегистрировали проект по расторжению договора аренды участка земли по данному адресу.

Об этом написал в четверг, 11 марта, активист Виктор Зайцев.

По его словам, незаконная стройка в Днепровском районе ведется уже полгода. "Вопреки договору и целевому назначению промышленной земли, пытаются строить жилой комплекс без законного землеотвода и детального плана территории", - написал Зайцев.

Он напомнил, что пять лет назад довольно спорное разрешение на строительство оформили "по решению Севастопольского суда периода аннексии Крыма". При этом арендатор нарушил договор аренды участка, после попыток начать здесь незаконные строительные работы по возведению жилого комплекса.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве регулярно проходят митинги против строительства ЖК Парковые озера 2. Возводит комплекс компания Интергал-Буд. Несмотря на всю незаконность мероприятия, представители столичной власти и полиции демонстрируют полную бездеятельность. В итоге строительная техника работает даже ночью, при этом на участке уничтожили сотни деревьев.