Связанной с Зубиком компании суд разрешил строить в центре Киева

Шестой апелляционный админсуд отменил решение ГАСИ, которое аннулировало разрешение на начало строительных работ офисно-гостиничного комплекса с жилыми апартаментами на бульваре Тараса Шевченко, 32-32а в Шевченковском районе Киева.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее постановление суд вынес 26 июля. Основанием для аннулирования разрешения ООО "Рома-М" стали обстоятельства невыполнения компанией требований предписания ГАСИ (проектная документация была не согласована с органами культурного наследия, не было разрешения Минкульта, на объекте строительства отсутствовал информационный стенд). Суды первых двух инстанций пришли к выводу о безосновательности аннулирования указанного разрешения.

Так, они сослались на то, что предписание ГАСК от 08.02.2017, на основании невыполнения которого и был составлен акт проверки, а в дальнейшем аннулировано разрешение на строительство, - был отменен постановлением Шестого апелляционного административного суда от 22.09.2020

При этом, суды назвали преждевременными доводы должностного лица ГАСИ о наличии у ООО "Рома-М" обязанности предоставить в определенный срок проектную документацию согласованную с уполномоченным органом культурного наследия и предоставить разрешение от Министерства культуры, ведь компания на время проверки не выполняла никаких подготовительных/строительных работ. Что касается информационного стенда, то компания сообщила, что установила его.

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По данным Госгеокадастра, ООО "Рома-М" является собственником участка площадью 0,19 га на бульваре Т. Шевченко, 32, 32а, а также арендатором участка площадью 0,03 га по этому же адресу. Рядом на бульваре Шевченко, 30 располагается отель Hilton.

Согласно данным портала YouControl, в основателях фирмы значатся компании "Модерн Инвет Буд", паевый венчурный инвестфонд "Интергалбудинвест", закрытый недиверсифицированный венчурный инвестфонд "Антей". Бенефициаром последнего является Владимир Зубик, который также является президентом Интергал-Буда.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины и разрешил проведение строительных работ на улице Васильковской, 37 в Киеве, где Интергал-Буд строит ЖК Голосеевский.