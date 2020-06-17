Суд отменил запрет на строительство ЖК WASHINGTON CONCEPT HOUSE

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправными и отменил предписание Министерства культуры о прекращении любых работ по строительству ЖК WASHINGTON CONCEPT HOUSE по ул. Лабораторной, 12, в Печерском районе столицы, а также акт о нарушении законодательства об охране культурного наследия.

Соответствующее решение принял судья Валерий Кузьменко.

Согласно материалам дела, 2 октября 2019 года Минкультуры вынесло предписание, которым требовалось немедленно прекратить проведение земляных и любых других строительных работ по ул. Лабораторной, 12, поскольку такие работы выполнялись без соответствующих согласований и разрешений министерства.

24 октября того же года Минкульт выдал акт о совершении нарушения законодательства об охране культурного наследия на указанном объекте.

После этого Концертное учреждение культуры "Муниципальный академический камерный хор "Киев", который является заказчиком строительства, обратилось в суд, требуя отменить предписание и акт.

Строительство ЖК по ул. Лабораторной, 12 НЕРУХОМІ

ОАСК иск полностью удовлетворил. Суд решил, что Минкульт не доказал, что участок по ул. Лабораторной, 12, находится в пределах исторического ареала Киева.

ОАСК указал, что зоны охраны и границы исторического ареала Киева не определены в порядке, установленном законом. Так, суд привел информацию о том, что действие приказа Минкультуры от 21 октября 2011 года об утверждении границ и режимов использования исторических ареалов г. Киева остановлено. Кроме того, по мнению суда, пока отсутствуют сведения о представлении "историко-градостроительного опорного плана" в Минкультуры.

Как сообщает ресурс НЕРУХОМІ, в данный момент ЖК WASHINGTON CONCEPT HOUSE имеет рейтинг ниже среднего. Эксперты ресурса сейчас проверяют документы по данному комплексу.

Отметим, что ЖК по ул. Лабораторной, 12, является проектом компании SAGA Development Андрея Вавриша, в офис которого на днях пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.