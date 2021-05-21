Суд не стал отменять штрафы по клубному дому Graf на Екатерининской

Апелляционный админсуд Одессы оставил в силе предписания и штрафные санкции ГАСКа в отношении клубного дома Graf на Екатерининской.

Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил глава ведомства Александр Авдеев у себя в Facebook.

По его словам, в результате двух проверок строительства были составлены предписания и наложены штрафные санкции на генерального проектировщика ООО "Топ Арт Проект", ОК "Экодом-2" и на главного инженера проекта Ольгу Топалову в общей сложности почти на 370 тысяч гривен. Также ГАСК отменил регистрацию уведомления о начале строительных работ.

Инженер и указанные фирмы пытались в суде отменить штрафы и предписания, но суд решил принять сторону Госархстройконтроля и отказал в удовлетворении иска.

Как сообщали НЕРУХОМІ, застройщик Graf development пытался начать строить пятиэтажное здание по самому низкому классу последствий СС1. Но это противоречит нормам, поскольку оно ведется в охранной зоне памятников архитектуры: рядом находятся синагога и Доходный дом еврейского общества. При этом проектировщик не учел противопожарные нормы до расположенных рядом зданий.