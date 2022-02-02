Столичный жилкомплекс залило отходами из-за аварии на ТЭЦ. Фото, видео

На Дарницкой ТЭЦ произошла авария – прорвало шлакоотвал. В результате грязной жижей залило двор ЖК Мега-Сити, расположенного по Харьковскому шоссе, 19.

Как сообщили в соцсетях, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 31 января. Жители засняли, как двор жилого комплекса в течение нескольких часов утонул под грязной водой.

Впоследствии коммунальные службы таки ликвидировали прорыв, но вода с золой осталась. "И когда зола высохнет – ветер ее разнесет вокруг. Может достаточно в центре мегаполиса, как любят называть Киев, держать такую бомбу, как золоотвал и трубы, по которым золу сливают?", - пишут в пабликах.

ЖК Мега-Сити – это проект печально известного застройщика УкоГруп Анатолия Войцеховского, который подался в бега и по состоянию на сегодняшний день находится в розыске. Комплекс состоит из шести корпусов высотой от 28 до 36 этажей. Стоит отметить, что Мега-Сити возвели как раз над инженерными сетями теплоэлектроцентрали.

Комплекс построили еще в 2012 году. Как и у всех объектов Войцеховского, у этого тоже возникли проблемы с введением в эксплуатацию. Однако несмотря на это ЖК заселили. Из-за грубого нарушения строительных норм здание угрожает всему левому берегу столицы потенциальной катастрофой техногенного характера.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве в 16-этажном недостроенном ЖК Кузьминский-2, связанном с аферой Войцеховского, в начале отопительного сезона установили котельную. Теперь здание начали отапливать дровами.