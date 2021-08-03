Стартовали продажи квартир в еще одном доме в ЖК Новая Англия

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Продажи квартир в новом доме Виндзор, который является 12-м из 14 запланированных в составе ЖК Новая Англия, официально стартовали уже с 1 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.
Для будущих клиентов предлагается большой выбор квартир, отличающихся удобной планировкой: однокомнатные от 29 "квадратов" до 41 "квадрата" и двухкомнатные по 60 "квадратов". Инвесторы, которые могут полностью заплатить за стоимость квартиры, получат скидку в 6%. Другие же могут воспользоваться рассрочкой: первый взнос от 30% и сроком до 24 месяцев.
Располагается ЖК Новая Англия в Голосеевском районе Киева, в пешей доступности до метро Голосеевской – не больше 10 минут. Шесть домов комплекса уже заселены, недавно введен в эксплуатацию согласно ранее заявленным срокам дом Манчестер.
Территория ЖК будет закрытой с круглосуточной охраной, все квартиры с панорамными окнами, дизайнерские лобби. На территории оборудованы детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак, школа, детский сад и многое другое.
Строятся дома комплекса по энергоэффективной технологии, запатентованной Royal House, это позволит сэкономить в отопительный период до 30%.
За дополнительной информацией следует обращаться в отдел продаж.
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