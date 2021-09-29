Скандальный застройщик ЖК 50Avenue не смог через суд отменить штраф ГАСКа

Окружной админсуд Киева отказал застройщику ЖК 50Avenue, который возводится на проспекте Победы, 50-А в Шевченковском районе столицы, о признании противоправными и отмене решений Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля из-за недопуска для проверки объекта строительства.

Описание: Окружной административный суд Киева Источник: Скриншот Alt:

Соответствующее решение суд вынес 10 сентября. Как отмечается в материалах дела, в январе 2020 года представителям ООО "Шулявка" сообщили о предстоящей проверке объекта. Когда 31 января инспекторы ГАСКа прибыли на место, их не пустили на объект и не предоставили документы, необходимые для проверки. 11 февраля того же года ГАСК оштрафовал компанию на 63 тысячи гривен за недопуск на объект и непредоставление документов для проверки.

ООО "Шулявка" обратилось в суд, чтобы обжаловать этот штраф, аргументируя тем, что проверка проводилась с нарушениями. Впрочем, суд в удовлетворении иска отказал, указывая на то, что предписание и постановление являются обоснованными и такими, которые приняты в пределах полномочий и в соответствии с установленным порядком.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Департамент градостроительства и архитектуры неоднократно отказывал обслуживающему кооперативу "Эксон Премьер Шулявская" в предоставлении ГУО, поскольку намерения застройки не соответствовали детальному плану территорий – здесь должны быть зеленые насаждения.

Строительство жилого комплекса происходит без разрешительных документов. Так, в реестре появилась информация об уведомлении о начале выполнения подготовительных работ. Но этого недостаточно для выполнения строительных работ.

Тем временем, столичные власти 10 июня принял решение о выкупе участка на проспекте Победы, 50-А. Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что собственник земли ООО "Шулявка" использовал ее не по назначению и не обеспечивал благоустройство зеленой зоны. Теперь появилась возможность урегулировать градостроительное законодательство.