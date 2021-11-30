Прокуратура требует снести 7 этажей в ЖК в центре Киева

Верховный Суд направил дело о сносе семи этажей в новостройке по улице Нововокзальной, 69-75 в Соломенском районе Киева в апелляционную инстанцию для дальнейшего разбирательства.

Соответствующее решение суд принял 23 ноября.

В прокуратуре заявили о нарушении градостроительного законодательства во время строительства жилого дома на четырех участках общей площадью 0,4 га по улице Нововокзальной.

Описание: ЖК на Нововокзальной Источник: Alt:

Как сообщают "Наші Гроші", эта земля принадлежит на праве собственности гражданину по имени То Тиен Туан, который в свою очередь является владельцем ряда строительных компаний.

Стоит подчеркнуть, что по Генплану участки относятся преимущественно к территории жилой усадебной застройки, частично территории защитной зелени, строить здесь здания выше 4-х этажей – нельзя. Заказчику выдали градусловия на строительство сблокированных жилых (усадебных) домов. На такие 4-этажные дома общей площадью 8076 кв. м в марте 2017 года застройщик зарегистрировал в ГАСИ декларацию о начале строительных работ. Но по факту здесь начали строить жилой 11-этажный дом на три секции с 243 квартирами.

Заместитель прокурора города Киева подал иск еще в 2018 году, однако суды идут по сей день. Строительство на данном участке не ведется уже около года.

С документами по ЖК на Нововокзальной, 69-75 можно ознакомиться, перейдя по ссылке.