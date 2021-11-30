Прокуратура требует снести 7 этажей в ЖК в центре Киева

Верховный Суд направил дело о сносе семи этажей в новостройке по улице Нововокзальной, 69-75 в Соломенском районе Киева в апелляционную инстанцию для дальнейшего разбирательства.
Соответствующее решение суд принял 23 ноября.
В прокуратуре заявили о нарушении градостроительного законодательства во время строительства жилого дома на четырех участках общей площадью 0,4 га по улице Нововокзальной.
ЖК на Нововокзальной
Как сообщают "Наші Гроші", эта земля принадлежит на праве собственности гражданину по имени То Тиен Туан, который в свою очередь является владельцем ряда строительных компаний.
Стоит подчеркнуть, что по Генплану участки относятся преимущественно к территории жилой усадебной застройки, частично территории защитной зелени, строить здесь здания выше 4-х этажей – нельзя. Заказчику выдали градусловия на строительство сблокированных жилых (усадебных) домов. На такие 4-этажные дома общей площадью 8076 кв. м в марте 2017 года застройщик зарегистрировал в ГАСИ декларацию о начале строительных работ. Но по факту здесь начали строить жилой 11-этажный дом на три секции с 243 квартирами.
Заместитель прокурора города Киева подал иск еще в 2018 году, однако суды идут по сей день. Строительство на данном участке не ведется уже около года.
С документами по ЖК на Нововокзальной, 69-75 можно ознакомиться, перейдя по ссылке.