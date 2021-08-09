При покупке жилья в ЖК А136 Highlight Tower предлагают эксклюзивную рассрочку

При покупке квартиры в жилом комплексе А136 Highlight Tower, который расположен по улице Антоновича, 136-138, в Голосеевском районе Киева, можно получить рассрочку до 30 месяцев.

Об этом сообщается на сайте застройщика DIM Group.

"Сейчас действуют особые условия для приобретения квартиры бизнес-класса из окон которой открывается невероятная панорама на центр столицы. Выбирайте вариант квартиры и получайте эксклюзивную рассрочку до 30 месяцев", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, чтобы получить такую рассрочку, нужно сделать первый взнос от 30%. Согласно планов застройщика, ввод в эксплуатацию запланировали на I кв. 2022 года. Более детально об условиях, можно узнать в отделе продаж жилого комплекса.

Описание: Визуализация ЖК А136 Highlight Tower Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК А136 Highlight Tower – это комплекс бизнес-класса с развитой внутренней инфраструктурой. Так, первые этажи будут отданы под коммерческие объекты, на которых будут располагаться магазины, рестораны, химчистки, спа-центры и спортивные клубы. Также для жильцов А136 Highlight Tower будет в распоряжении собственный кинотеатр, лаунж-зона во дворике с уличными каминами и многое другое. Кроме того, на первых этажах разместятся современные офисы, коворкинг и коливинг премиум-класса.