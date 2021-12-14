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Премия IBuild: ЖК Новая Англия – самое комфортное пространство для жизни

Владимир Гришенко 14.12.2021 18:54 PR материал

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Столичный ЖК Новая Англия победил в номинации "Самое комфортное пространство для жизни" IX Всеукраинской строительной премии IBuild. Награждение победителей состоялось 8 декабря 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.

"При планировании города в городе мы позаботились о совершенстве во всем: 9,2 га закрытой территории жилого комплекса позволяют каждому резиденту найти занятие на любой вкус", - сообщили представители застройщика.

Так, для жильцов Новой Англии будет обустроена аллея фонтанов, пешеходные дорожки, газоны в британском стиле, универсальное спортивное поле, площадки для выгула животных, организовано child free пространство, подходящее как для работы, так и для отдыха. В жилом комплексе уже заселили 7 домов из 14. В распоряжении застройщика Royal House есть собственный строительный завод, который производит стеновые модули. Из них, собственно, и строят ЖК Новая Англия.

Описание:

Источник:

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Победителей премии IBuild определяют путем онлайн-голосования на сайте Комитета строителей Украины и по результатам оценок компетентного жюри Экспертного совета.

Объекты:

ЖК Новая Англия

Застройщики:

Royal House

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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