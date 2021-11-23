Пожар в ЖК Нивки Парк: Интергал-Буд намекнул на вину жильцов

Пожар, который произошел в понедельник, 22 ноября, на проспекте Победы, 67 в Святошинском районе в одном из домов жилого комплекса Нивки Парк, мог произойти по вине самих жильцов.

Об этом заявили в девелоперской компании Интергал-Буд, комментируя возможные причины чрезвычайного происшествия, передает "Хмарочос".

Застройщик допустил, что пожар мог произойти из-за самостоятельное вмешательство жильцов в сеть щитков или умышленный поджог. Чтобы выяснить, что произошло на самом деле девелопер пообещал создать экспертную комиссию по расследованию причин пожара. Кроме того, компания инициировала проверку пожарной безопасности на других своих объектах, по результатам которой будет составлен отчет.

Описание: Пожар в ЖК Нивки Парк Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, возгорание произошло в электрощитовых с 5 по 15 этажи в первом подъезде первого дома. По словам жильцов, в доме не работали вентиляция дымоотвода из-за чего выйти из квартир на этаж было невозможно. Спасатели помогли эвакуироваться 31 человеку. Тушение пожара осложнялось тем, что не было ни пожарных рукавов, ни огнетушителей на месте.

В чате дома пользователи отметили, что это не первая такая ситуация, связанная с объектами "Интергал-Буда". В прошлом году пожар произошел в ЖК Малахит. Жители этого комплекса также отметили, что не было пожарных рукавов, гидрантов и огнетушителей.