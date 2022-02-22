Полиция взялась за архитектора, который согласовал 10-этажку под Одессой

Главу отдела градостроительства и архитектуры Фонтанского сельсовета в Одесской области заподозрили в возможном подлоге при согласовании документов для строительства ЖК Одесская Чайка в Крыжановке.

Об этом говорится в материалах уголовного производства.

Участок земли, на котором строится жилой комплекс, принадлежит жителю Одессы Станиславу Хоменко. В прошлом году Фонтанский сельсовет выдал ему градусловия на строительство многоквартирного жилого дома высотой в 35 метров. Однако здесь можно строить здания не выше 12 метров.

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По мнению следствия, сделав документы на десятиэтажку чиновник мог совершить служебный подлог. Следственный судья дал прокуратуре и полиции разрешение на изъятие документов у застройщика.

Согласно данным портала НЕРУХОМІ, застройщиком в ЖК Одесская Чайка выступает компания Платинумбуд, которая принадлежит Руслану Лещишину и Сергею Сажиенко. Лещишин также является депутатом Хмельницкого областного совета.