Под Одессой масштабно сгорел проблемный ЖК Серебряная роща. Фото

Под Одессой в селе Лиманка сгорел дотла недостроенный жилой комплекс Серебряная роща, строительство которого велось незаконно.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 04:36 утра в пятницу, 21 января. На место выехали 10 пожарных машин и 40 человек личного состава. Пожар был весьма масштабным – горело на площади 1200 квадратных метров, потушить удалось лишь в 08:05. Причины возгорания должно выяснить следствие.

Описание: ЖК Серебряная роща сгорел полностью Источник: od.dsns.gov.ua Alt:

Описание: ЖК Серебряная роща сгорел полностью Источник: od.dsns.gov.ua Alt:

Описание: ЖК Серебряная роща сгорел полностью Источник: od.dsns.gov.ua Alt:

Как отмечается, ЖК Серебряная роща – один из проблемных одесских долгостроев. Возводить начали его в 2013 году, однако уже на следующий год строительство заморозили. Внутри деревянный каркас. Фасад должны были утеплить качественной минватой, однако этого не сделали и здание обшили обычным недорогим пенопластом.

Описание: ЖК Серебряная роща сгорел полностью Источник: Скриншот Alt:

Изначально жилой комплекс назывался "Комфорт", позже изменили название на "Серебряная Роща". В 2019 году была предпринята попытка возобновить строительство. В 2020 году прокуратура возбудила против застройщика уголовное дело за незаконное строительство. Строит ЖК компания "ЭкоЁлка".

По целевому назначению, на участке предполагалось размещение производственно-складских помещений, а не жилых домов. Также рядом с ЖК располагается станция очистки сточных вод. Нарушения санитарных и строительных норм могли привести к повреждению инженерных сетей и ущербу для здоровья людей.

ЖК Серебряная роща состоит из нескольких домов, один из которых был построен на 70%, во втором успели выгнать каркас на пару этажей, для остальных залили фундамент.

Согласно данным портала YouControl, руководителем, бенефициаром и учредителем ООО "Эко Ёлки" является Наталья Гарчу, компания была создана более 10 лет назад, на сегодняшний день фирма не пребывает в состоянии прекращения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Минрегионом был разработан проект постановления, относительно инвентаризации объектов незавершенного жилищного строительства. В министерстве подчеркнули, что формирование перечня объектов незавершенного жилищного строительства – шаг на пути к решению болезненного вопроса долгостроев.

Сам же законопроект о недостроенных жилых объектах могут внести в Раду уже в этом году.