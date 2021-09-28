Первые шаги ГИАГ: обзор выданных документов на жилые комплексы

За первую неделю работы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) – ни одного принятого в эксплуатацию жилого комплекса. Разрешения на строительство удалось получить только двум застройщикам на объекты в Одесской и Львовской областях.

Подробнее о принятых решениях новосозданного органа по ЖК (СС2 и СС3) в период с 16 по 26 сентября – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Продолжение строительства. ЖК Одесская Чайка (Сахарова) от Платинумбуд по ул. Академика Сахарова в с. Крыжановка Одесской области (СС2).

2. Новое строительство. ЖК по ул. Королева, 18А в Червонограде Львовской области (СС2).

Разрешение предоставлено на строительство 10-этажного жилого дома на 126 квартир.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Idilika Avenue от Brick Development по ул. Бориса Гмыри, 11, 13 в Буче Киевской области (СС3).

Рассмотрено два заявления на выдачу разрешения.

Основания для отказа: не предоставлена копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, или копия договора суперфиция и проектная документация на строительство; в заявке заказчиком указано, что земельный участок используется для устройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, что не соответствует намерениям застройки; не определена очередность строительства (в связи с тем, что в очереди строительства отсутствует паркинг – строительство дома не может предусматривать требование очередности – без паркинга I очередь самостоятельно не будет функционировать); экспертиза не имеет соответствующих разделов по вопросам соответствия этажности с градостроительной документацией (хотя должна быть комплексной); градостроительные условия и ограничения выданы с нарушением (предельно допустимая высота не указана в метрах).

2. ЖК Park Residence от Ukrainian Development Company в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области (СС3).

Основания для отказа: целевое назначение земельных участков не соответсвует намерениям застройки; вместе с тем имеется обременение в виде ареста недвижимого имущества, путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования, а также строительства на них объектов недвижимости; не предоставлена проектная документация.

3. ЖК Vyshgorod Sky по ул. Киевской, 10 в Вышгороде Киевской области (СС3).

Основание для отказа: не предоставлена проектная документация на строительство.

4. ЖК Семейный по ул. Шевченко в г. Дымер Вышгородского района Киевской области (СС2).

Основания для отказа: не подписана проектная документация и экспертный отчет.

5. МФК CITÉ, который расположен в квартале, что ограничен ул. Исполкомовской, Паторжинского, Гоголя, Чернышевского в Днепре (СС3).

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация на строительство.

6. ЖК ул. Лосятинская, 1А в Почаеве Кременецкого района Тернопольской области (СС2).

Основания для отказа: не предоставлено разрешение на выполнение строительных работ, выданное государственными органами охраны культурного наследия в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране культурного наследия".

7. ЖК ул. Поповкина в Новомиргороде Кировоградской области (СС2).

Отказ предоставлен на строительство жилого 5-секционного многоквартирного дома, заказчик – обслуживающий кооператив "Жилищно-строительный кооператив "Дрим Таун".

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация на строительство.

8. ЖК ул. Героев Сталинграда, 6а в Полтаве от Полтавтрансбуд (СС2).

Основания для отказа: отсутствуют сведения о проектной документации относительно технико-экономических показателей.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Грандбуд по ул. Мостостроителей, 18 в Центральном районе Николаева (СС3).

Отказ предоставлен на III секцию.

Основания для отказа не указаны в Реестре строительной деятельности.

Как будет продвигаться дальше работы ГИАГ – следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.