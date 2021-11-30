Одесский ЖК Поющий фонтан внезапно "вылез" на тротуар

Одесский ГАСК занялся проверкой ЖК Поющий фонтан на Фонтанской дороге, 30-32, при строительстве которого захватили большую часть тротуара.

Как сообщают местные СМИ, после того, как застройщик убрал строительный забор вокруг новостройки, стали видны нарушения. В частности, застройщик установил на тротуаре лестницы в подвальные помещения. Кроме того, отмечается, сам комплекс несколько не соответствует тому, что было заявлено.

Из-за того, что жилой комплекс частично занял тротуар, пешеходам приходится идти вдоль обочины. Также на Фонтанской дороге тротуары должны быть отделены от дороги зеленой зоной. Ее застройщик полностью уничтожил.

Известно, что в городском Госархстройконтроле уже знают о нарушениях, сейчас ГАСК проводит проверку.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на бульваре Тараса Шевченко при обустройстве парковочного кармана возле бывшей гостиницы "Санкт-Петербург" разобрали часть тротуара при этом срезали 8 деревьев. Киевляне подняли скандал и выяснили, что ООО "СПБ Инвест", которая проводит реставрации фасада бывшего отеля, не согласовала обустройство парковки с городскими властями. В итоге компанию заставили восстанавливать тротуар и зеленые насаждения.