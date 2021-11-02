В центре Киева восстанавливают тротуар, который был разрушен ради парковки. Фото

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 4 в понедельник, 1 ноября, приступили к восстановлению тротуара, который был разрушен ради обустройства парковочного кармана.

Об этом написал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов в своем Телеграм-канале.

Он также сообщил, что на место прибыли "титушки" со стороны застройщика, впрочем, о каких-либо столкновениях на участке не сообщалось.

В свою очередь глава совета по урбанистике Киева Виталий Селик сообщил, что будет восстановлены не только тротуар, но и деревья, которые были срезаны. "Сотрудники КО "Киевзеленстрой" уже везут новые акации", - написал он у себя в Facebook.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе разобрали часть тротуара и срезали 8 деревьев для обустройства трех парковочных карманов. Здесь ООО "СПБ Инвест" проводит реставрации фасада бывшей гостиницы "Санкт Петербург". Компания согласовала организацию парковки лишь с полицией, столичные власти уведомлены не были.

При этом новые паркоместа четко выходят на общую выделенную полосу для автобусов и велосипедов, что запрещено государственными строительными нормами. Также по проекту, авто будут стоять так, что будут создавать аварийную ситуацию на данном участке.