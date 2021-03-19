Одесский ГАСК проиграл очередной суд застройщику ЖК Comfort Hall

Пятый апелляционный админсуд не поддержал иск одесского ГАСКа, которым тот пытался остановить строительные работы ЖК Comfort Hall.

Как сообщают местные СМИ, соответствующее решение суд принял 16 марта, таким образом поддержав решение предыдущей инстанции. Стоит подчеркнуть, что, если бы суд и стал на сторону Госархстройконтроля, это в корне не изменило бы ситуацию – жилой комплекс уже построен.

Описание: ЖК Comfort Hall Источник: nerukhomi.ua Alt:

Заказчиком строительства выступает компания "Проект Инициатива Групп", владелицей которой выступает Ирина Чефтелевич, а директором - Алон Сажумян. Его связывают с бывшим вице-мэром Одессы Петром Рябоконем, причастного к многим скандальным застройкам в городе.

Департамент архитектуры Одесского горсовета выдал компании паспорта на строительство частных домов. Согласно паспортам, фирма должна была построить восемь индивидуальных двухэтажных дачных домиков, а вместо этого построила двухсекционный пятиэтажный жилой комплекс. Несмотря на такие противоречия власти города оказались бессильны остановить строительный беспредел.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строит ЖК Comfort Hall компания Юрафира-Буд. Ее бенефициар – Леонид Чефтелевич. Как удалось выяснить, он может быть связан со строительством дома Войцеховского в Киеве – ЖК Парк Хиллс.