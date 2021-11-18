Очередная скандальная стройка в Одессе: в ГАСКе сообщили об уголовном деле

По факту незаконного строительства ЖК Золотые столбы по улице Николая Боровского, 1/17 в Малиновском районе Одессы начато уголовное производство.

Об этом написал глава городского ГАСКа Александр Авдеев у себя в Facebook.

По его словам, проверки данного объекта осложнены тем, что участок, на котором он строится, находится в частной собственности и попасть на территорию почти невозможно. Комплекс возводится на земле бывшего завода "Кислородмаш".

Авдеев подчеркнул, что здесь расположена строительная площадка, огражденная забором без свободного доступа. Без разрешительной документации начались строительные работы по обустройству фундамента.

Глава ГАСКа напомнил, что на строительство ряда домов пять лет назад была выдана разрешительная документация, но большую часть деклараций отменили из-за нарушений. Тем не менее, заказчик внес недостоверные данные, а на часть зданий оформили права собственности "черные регистраторы".

Среди обнаруженных нарушений – нецелевое использование земли, отсутствуют градусловия, проектная документация, разрешительные документы на строительство многоквартирных домов.

Ведомство Авдеева обратилось в Одесскую областную прокуратуру, нацполицию и ГосЧС для принятия соответствующих мер. В ГАСКе отметили опасность инвестирования в данный объект, поскольку его могут просто не ввести в эксплуатацию.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Золотые столбы строится на участке, целевое назначение которого – для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. Более детально ознакомиться с документами по данному комплексу можно, перейдя по ссылке.