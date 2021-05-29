Назван лучший загородный жилой комплекс в Киевской области

Лучшим загородным жилым комплексом в Киевской области признан проект группы компаний DIM – Park Lake City.

Об этом говорится в отчете экспертов Всеукраинского форума "Городская и Загородная недвижимость-2021".

При выборе победителя учитывались все факторы:

Качество строительных материалов;

Темпы строительства;

Инфраструктура;

Архитектура;

Репутация застройщика.

Управляющий партнер DIM Александр Насиковский отметил, что ЖК Park Lake City – это уникальный комплекс бизнес-класса, у которого есть свой водоем.

Описание: ЖК Park Lake City Источник: Alt:

"Развитая инфраструктура, архитектура, эстетика и изысканность стиля сочетаются с неповторимой природой, изюминкой которой является чистое озеро", - рассказал он.

По его словам, объект располагается на 15 гектарах, будет состоять из 20 четырехэтажных домов вокруг озера. Все квартиры обустроят террасами с видами на водоем, чтобы каждый житель смог любоваться красивым видом.

Описание: ЖК Park Lake City Источник: Alt:

Насиковский сообщил, что вся территория комплекса продумана до мелочей и те, кто здесь будут жить будут чувствовать себя максимально комфортно. К примеру, для занятия спортом предусмотрят более километра дорожек для бега вокруг озера.

Конкурс "Городская и Загородная недвижимость" проходит при поддержке градостроительного парламентского комитета, Конфедерации строителей Украины, Земельного союза Украины. Участниками стали проекты со всех областей нашей страны.

DIM состоит из компаний, деятельность которых охватывает все стадии строительства: от проектирования до управления недвижимостью.

По состоянию на сегодняшний день застройщик ввел в эксплуатацию 8 домов, общей площадью более 72 тысячи "квадратов".