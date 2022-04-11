На стройплощадке ЖК Stanford возобновились работы

В жилом комплексе Stanford, который располагается по улице Предславинской, 35 в Печерском районе Киева, возобновились строительные работы.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в пресс-службе строительной компании Perfect Group.

Представители застройщика откликнулись на призыв мэрии Киева о возобновлении работы бизнеса и приняли решение начать работы, не требующие техники – она пока задействована в оборонных целях. Так, на строительных площадках Stanford строители возобновили работу по бурению и установке свай для закладки фундамента будущих секций.

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"Работаем для восстановления Украины и для того, чтобы вы могли получить свои будущие мечтательные дома. Все будет Украина!", - отметили в строительной компании, обращаясь к инвесторам.

Ранее сообщалось, что двор ЖК Stanford будет закрыт от машин и посторонних. Зато в нем предусмотрены составляющие, которые сделают его местом силы: пространством для отдыха и работы, уединения и общения, развлечений и размышлений. Над его концепцией работали лучшие ландшафтные дизайнеры.