Кредиты по спецусловиям для покупки жилья в ЖК Lucky Land и ЖК Метрополис

Кристалбанк запустил программу кредитования физлиц для покупки недвижимости в жилых комплексах Lucky Land и Метрополис от застройщика DIM.

Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

Группа компаний DIM начала сотрудничество с Кристалбанком по направлению кредитования физлиц. Пока только два жилых комплекса участвуют в проекте, у них можно приобрести жилье по специальным партнерским условиям.

Так, срок кредитования рассчитан от 1 до 20 лет. Сумма кредита от 100 тысяч до 15 млн грн. С процентными ставками и детальными условиями кредитования можно ознакомиться в отделах продаж ЖК Lucky Land и ЖК Метрополис, а также на сайте банка.

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По словам директора по продажам группы компаний DIM Русланы Грабко, кредитование – первый шаг к внедрению продукта DIM Ipoteka, входящего в презентованную не так давно программу DIM Finance. Для удобства клиентов, застройщик планирует расширить количество банков-партнеров и увеличить число участвующих жилых комплексов.

Ранее девелопер презентовал новые финансовые продукты DIM Finance. Они помогут инвесторам с обменом квартир, приобретением жилья в ипотеку и выгодным доходным вложением средств.