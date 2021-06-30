Киевсовет хочет разорвать договор аренды с застройщиком ЖК Egoist Residence

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассмотрит проект решения о расторжении договора аренды участка по улице Мечникова, 7б с ООО "Будинформ", на котором запланировано строительство ЖК Egoist Residence.

Как сообщают "Наші Гроші", заседание должно состояться 1 июля. В проекте указано, что договор расторгается в одностороннем порядке. Как отмечается в пояснительной записке, в течение всего срока действия договора "Будинформ" неоднократно нарушал законодательство в сфере землепользования, градостроительства и экологии.

Участок расположен на оползнеопасном склоне Кловского оврага, к которому непосредственно примыкают Александровская больница, жилые дома по улице Мечникова и переулку Маряненко. Застройка на участке на ул. Мечникова, 7б грозит указанным домам, часть из них уже находятся в аварийном состоянии из-за негативного внешнего воздействия. При этом чрезмерная плотность застройки уже привела к перегрузке социальной инфраструктуры в данном районе.

По данным ГФС, "Будинформ" неоднократно просрочивал внесения арендной платы, в частности, в 2016-2017 гг – оплата не производилась вообще, в 2018-м - фирма не платила в течение пяти месяцев подряд. Было зафиксировано также несанкционированное снятие верхнего слоя почвы без получения спецразрешения.

В 2004 году "Будинформ" получил в аренду на 15 лет участок площадью 0,22 га по улице Мечникова для строительства жилого дома с офисными помещениями и встроенной автостоянкой. Согласно договору, фирма должна была завершить застройку не позднее августа 2007 года, чего так и не произошло.

В 2019 году Киевсовет отказался возобновлять договор аренды с "Будинформом". Однако, фирма отменила это решение через суд, который одновременно признал договор возобновленным еще на 15 лет - до 2034 года.

Описание: Визуализация ЖК Egoist Residence Источник: nerukhomi.ua Alt:

Согласно данным портала YouControl, собственниками ООО "Будинформ" является Лариса Деревянко и Виктор Бондарь, народный депутат, сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє". Руководителем фирмы является Александр Падалка, который в 2015 году безуспешно баллотировался в Киевсовет от партии "Возрождение".

Как сообщали НЕРУХОМІ, против данного строительства активно выступают и местные жители. По их словам, из-за проводимых работ один из стоящих рядом домов наклонился на 16 см, другой – покрылся трещинами. Киевляне заявляют, что строить здесь нельзя из-за подземных вод.