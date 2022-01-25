Какие ЖК разрешили строить и ввели в эксплуатацию. Обзор за 17-23 января

Функционирование Реестра строительной деятельности, который является компонентом Единой государственной электронной системы в сфере строительства, становится все более интересным. Неделю назад в Реестре исчезли даты разрешительных документов. Без навыков работы с фильтрами и умения разгадывать даты из номера документа невозможно установить, когда он был принят. Так, Реестр строительной деятельности все больше напоминает хаотическую свалку документов, где информация доступна очень ограниченному кругу лиц.

Несмотря на то, что работа с фильтрами в Реестре довольно некорректна, эксперты НЕРУХОМІ получили информацию о разрешительных документах на жилые комплексы за прошлую неделю. Итак, какие объекты Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) разрешила строить и приняла в эксплуатацию, а какие нет – читайте в обзоре за 17-23 января.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Продолжение стройки. ЖК Дмитровский от Строительно-монтажного управления №33 в селе Дмитровка Киевской области.

Два жилых дома комплекса были приняты в эксплуатацию еще в 2018 году. Теперь разрешение было выдано на застройку смежных участков. Предусмотрено строительство двух 6-этажных домов.

Отказ в выдаче разрешения

1. ЖК София Клубный от Мартынов в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Отказ предоставлен на застройку участка с кадастровым номером 3222486200:03:009:5240, где предусмотрено строительство 9 жилых домов.

Основание для отказа: проектная документация не загружена в полном объеме в Реестр строительной деятельности.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Паркове місто от UDP по ул. Вышгородская, 45 в Подольском районе Киева (VII очередь 1 п.к).

В эксплуатацию введен дом №25. Задержка во вводе – 1 год.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК ул. Евгена Маланюка, 101 от Горстройинвест по ул. Степана Сагайдака, 101 в Днепровском районе Киева.

Отказ дан на жилой дом №31.

Основания для отказа: не предоставлен проект строительства и проект выполнения работ; не смонтированы пассажирские лифты и отсутствует фурнитура на этажах (кнопки вызова); в пожарных шкафах не обнаружена комплектность пожарного рукава по всем этажам; отсутствуют поквартирные счетчики электроэнергии и счетчики учета воды; отсутствуют счетчики учета тепловой энергии; отсутствуют пожарные гидранты; не завершена отделка стен в местах общего пользования, не завершено устройство пола (отсутствует плитка); энергообеспечение дома происходит по временной схеме; не смонтирован пожарный водопровод; отсутствует ограждение лестничных клеток; отсутствует ограждение на переходных балконах; отсутствует подключение автоматики к насосам; ширина дверного проема для пассажирского лифта составляет 0,8м; в местах общего использования отсутствует освещение; пандус не отвечает требованиям ДБН: отсутствуют перила; отсутствуют тактильное покрытие и информационные таблички; шкафы с электричеством не смонтированы (не подключены силовые кабели); отсутствуют двери в квартирах; не проведен обзор двух подъездов объекта в связи с недопущением, заявитель аргументировал это всеобщей неготовностью; и т.д.

2. ЖК Legenda от R1 Group по ул. Тбилисская, 23 в Запорожье.

Основания для отказа: перед наружными входами в жилой дом отсутствуют пандусы; отсутствует дневная, ночная маркировка и светоограждение объекта в соответствии с заключением КП "Международный аэропорт Запорожья".

3. ЖК Цитадель-3 от Цитадель по ул. Загвоздянская, 4А,-6 в Ивано-Франковске.

Основания отказа: отсутствует в полном объеме проект строительства стадии "РП"; отсутствует журнал входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования; данные технического паспорта не соответствуют данным технико-экономических показателей, а именно: общая площадь квартир по проекту 9782,55 кв.м, по результатам технической инвентаризации 11578,4 кв.м; площадь встроенных нежилых помещений по проекту 1233,84 кв.м, по результатам технической инвентаризации 1351,8 кв.м; общее количество квартир по проекту 152, по результатам технической инвентаризации 171; отсутствуют датчики загазованности в жилых квартирах; отсутствует акт окончания пусконаладочных работ лифтов; отсутствует акт о готовности к эксплуатации лифтов; и т.д.

4. ЖК Затишний Двір-2 от Алкан по ул. Даньшина 14-в в Луцке (II и III очередь).

Дано два отказа.

Основания для отказа: высота этажей не соответствует проекту; ограждение второго эвакуационного выхода через балконы не соответствует проекту (в проекте высота 1200 мм, фактическая – 1120мм); отсутствуют огнетушители; частично отсутствуют стальные радиаторы; на первом этаже отсутствуют электрические котлы; отсутствуют счетчики газа и газосигнализаторы, сеть газопровода не подсоединена к ГРП; отсутствует аварийная противодымная сигнализация; лифт не был включен и не проверена его работоспособность; отсутствуют паркоместа (разметка); отсутствуют тактильные и визуальные элементы доступности на путях к зданию, отсутствуют тактильные полосы и информационные указатели; отсутствует площадка для отдыха взрослого населения; частично отсутствуют газовые котлы и т.п.

Как будет продвигаться дальше работа Реестра и ГИАГ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.