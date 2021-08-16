К застройке Минского массива присоединилась компания из орбиты Зубика

Госархстройинспекция 13 августа разрешила строительство жилого торгово-офисного комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и наземно-подземным паркингом по улице Петра Калнышевского, 2 на Минском массиве в Киеве, что вызвало большое возмущение среди местных жителей.

Согласно данным на сайте ГАСИ, разрешение на строительство получила компания "Харон-Вестоил". На сегодняшний день на улице Петра Калнышевского, 2 находится торговый центр "Полярный".

Против данного строительства уже выступили жители Минского массива.

"В этот раз протестовать будут не только жители старой части Массива, но и жители самого Яскравого (ЖК Яскравый), потому что видят ситуацию с парковками, транспортом и садиками (ближайший к комплексу 527 садик на Рокоссовского – самый загруженный сад на массиве, 125 детей на 100 мест)", – говорится в сообщении паблика "Жизнь Оболонского района и Минского массива".

Согласно данным портала YouControl, компания "Харон-Вестоил" была основана почти 15 лет назад. Отмечается также, что компания входит в группу "Интергал-Буд" Владимира Зубика.

Рядом стоящий жилой комплекс Яскравый был также построен "Интергал-Будом". Его жильцы и рядом стоящих домов жалуются, что застройщик не предусмотрел достаточного количества парковок и теперь улица Калнышевского страдает от заставленных машин. Со строительством очередного комплекса на массиве киевляне опасаются, что ситуация только ухудшится.

Как сообщали НЕРУХОМІ, большой скандал возник с предстоящей застройкой Минского массива. Детальный план территорий был разработан компанией "Датолит", аффилированной с корпорацией Stolitsa Group. Так, документ дает возможность использовать 32 га земель в пределах улиц Кондратюка, Калнышевского, а также северной и западной части леса Пущи-Водицы под многоэтажную жилую застройку. При этом жителей массива возмутило, что микрорайон не получит должного развития социальной инфраструктуры.