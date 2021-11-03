К проекту МФК Olegivskiy присоединилась группа компаний DIM

К развитию многофункционального комплекса Olegivskiy, который располагается на Олеговской, 36 в Подольском районе Киева, присоединилась группа компаний DIM.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

МФК возводится на самой высокой точке горы Щекавица, поэтому из окон комплекса будет открываться вид на исторический центр Киева – Воздвиженку и Андреевскую церковь. Застройщик отмечает, что здесь будет построен клубный дом на 5-8 этажей. Особое внимание уделят развитию инфраструктуры и обустройству территорией вокруг дома. Архитектура МФК Olegivskiy будет выполнена в стиле сдержанного модерна, подчеркивая общий стиль исторического Подола. Так, низкая застройка с переменной этажностью и комбинированный фасад здания гармонично впишутся в окружающее пространство и станут его неотъемлемой частью.

Важной частью в реализации проекта станет подписание меморандума с громадой Киева о сотрудничестве и взаимопонимании. Для этого проведут встречи с жителями соседних домов по Олеговской.

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Кроме того, уже налажен диалог с соседней школой-интернатом №8 и достигнута договоренность о помощи, в рамках которой будет проведена реконструкция верхней части здания и ряд других важных для школы ремонтных работ.

Отдельное внимание было уделено развитию инфраструктуры территории района и его озеленению. Сюда входит целый список работ: ремонт старых и прокладка новых подъездных путей, благоустройство и обновление общественных пространств и т.д. Общая сумма расходов составит более 12 млн гривен.

Как отметил застройщик, команда проектировщиков сделала все, чтобы МФК Olegivskiy органично вписался в окружающую архитектуру Подола, следуя традициям одного из старейших районов Киева.