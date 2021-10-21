Интергал-Буд проиграл очередной суд по ЖК La Mer

Пятый апелляционный административный суд в Одессе отменил решение первой инстанции по строительству ЖК La Mer на 13-й станции Большого Фонтана.

Как сообщает "Думская", застройщик "Интергал-Буд" в суде пытался обязать департамент архитектуры выдать градусловия по застройке участка возле моря. В июле Одесский окружной административный суд частично удовлетворил требования компании, но решение было отменено апелляционной инстанцией. Последнее постановление еще может обжаловать застройщик в течение 30 дней.

Описание: Участок, на котором должен строится ЖК La Mer Источник: Alt:

Против данного строительства активно выступает общественность. По их словам, ГУО на строительство ЖК La Mer, которые предъявлял застройщик, были подписаны тогдашним руководителем департамента архитектуры, когда тот якобы находился за пределами Украины.

"При этом у самого департамента таких документов нет, как нет и документов, подтверждающих, что застройщик за ними обращался", - цитирует издание представителей дачно-строительного кооператива "Трудовой отдых".

Они также отметили, что эти ГУО противоречат градостроительной документации Одессы, поскольку строительство должно проходить в парковой зоне. Отдельно стоит подчеркнуть, что участок находится ближе, чем в ста метрах от кромки воды, что запрещено нормами Водного кодекса Украины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, "Интергал-Буд" должен был строить подпорную стенку по укреплению склона в районе 13 станции Большого Фонтана. В январе 2018 года мэрия выдала градусловия, а в октябре 2018 года – разрешение на строительство подпорной стенки. Но вместо строительства подпорной стенки застройщик приступил возводить на соседнем участке девятиэтажный жилой комплекс.