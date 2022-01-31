"Интергал-Буд" готов продолжить скандальное строительство в Одессе

В Одессе на месте ресторана "Жемчужина" в Аркадии в ближайшее время возобновится строительство жилых высоток.

Как сообщает "Монитор", ссылаясь на информацию от местных жителей, на площадку на днях привезли строительный кран. Основанием для разрешения строительства послужило решение суда. Ранее против данного строительства выступал активист Олег Михайлик. Так, суд первой инстанции поддержал активиста и запретил строительство. Впрочем, апелляционная инстанция вынесла решение в пользу застройщика. После того как дело направили в Приморский райсуд, активист так ни разу и не явился на заседание. В итоге застройщик отсудил право на ведение строительных работ.

Согласно рендерам, "Жемчужина" хотела построить в рекреационной зоне четыре 12-этажки с общим трехэтажным основанием.

Описание: Что хотят построить на "Трассе здоровья" в Одессе Источник: dumskaya.net Alt:

Вместе с тем стройка является незаконной, так как, по Генплану и зонингу, данная территория предусмотрена под размещение парка "Юбилейный", а не под строительство ЖК. Кроме этого, земельный участок расположен в рекреационной зоне и строительство осуществляется менее, чем в 100 метрах от уреза воды, что запрещено Водным Кодексом Украины и Законом Украины.

Согласно данным портала YouControl, бенефициаром заказчика строительства ООО "Жемчужина" является британец Марк Райнер. Учредителями выступают компании Кристал Эссет Менеджмент, Джи Ди Си Украина, Развитие недвижимости и Билд Констракшн 2000. Также она связана со строительной компанией "Интергал-Буд".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе "Интергал-Буд" также известна своим строительством ЖК La Mer. Как известно, застройщик взялся за возведение подпорной стенки для укрепления склона в районе 13 станции Большого Фонтана. Компании выдали градусловия для строительства именно стены, однако вместо нее началось строительство девятиэтажного жилого дома.