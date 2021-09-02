Харьковский ЖК Yard: по каким показателям не дотягивает до премиум-класса

Одна з новостроек Харькова – ЖК Yard – расположен по улице Данилевского, 28 в Шевченковском районе города. Заявленный застройщиком класс – премиум, но он до него не дотягивает по нескольким нюансам.
Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.
Так, для строительства внешних стен использовался пеноблок, но для премиум-класса допускается керамический кирпич или керамические блоки. Также не соответствуют заявленному классу показатели площади квартир и количество машино-мест в паркинге. НЕРУХОМІ уже не раз писали, что класс комфортности – это всего лишь инструмент маркетологов, которым пользуются для повышения цен на продаваемое жилье.
Эксперты выяснили, что ЖК Yard строится на земельном участке площадью 1,3 га с соответствующим целевым назначением в центральном историческом ареале Харькова. Площадь застройки менее 30% участка, что весьма достаточно для комфортного проживания будущих жильцов.
ЖК Yard
nerukhomi.ua
Согласно данным официального портала "Судебная власть Украины" судебных дел по ЖК Yard эксперты не обнаружили. Указанные обстоятельства уменьшают инвестиционные риски в строительство.
Более подробно о данном жилом комплексе можно прочитать, перейдя по ссылке.