Харьковский ЖК Yard: по каким показателям не дотягивает до премиум-класса

Одна з новостроек Харькова – ЖК Yard – расположен по улице Данилевского, 28 в Шевченковском районе города. Заявленный застройщиком класс – премиум, но он до него не дотягивает по нескольким нюансам.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Так, для строительства внешних стен использовался пеноблок, но для премиум-класса допускается керамический кирпич или керамические блоки. Также не соответствуют заявленному классу показатели площади квартир и количество машино-мест в паркинге. НЕРУХОМІ уже не раз писали, что класс комфортности – это всего лишь инструмент маркетологов, которым пользуются для повышения цен на продаваемое жилье.

Эксперты выяснили, что ЖК Yard строится на земельном участке площадью 1,3 га с соответствующим целевым назначением в центральном историческом ареале Харькова. Площадь застройки менее 30% участка, что весьма достаточно для комфортного проживания будущих жильцов.

Описание: ЖК Yard Источник: nerukhomi.ua Alt:

Согласно данным официального портала "Судебная власть Украины" судебных дел по ЖК Yard эксперты не обнаружили. Указанные обстоятельства уменьшают инвестиционные риски в строительство.

Более подробно о данном жилом комплексе можно прочитать, перейдя по ссылке.