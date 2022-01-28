ГИАГ разрешила простроить еще одну высотку на Печерске. Киевляне готовят протест

Киевляне выступают против строительства новой высотки по ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 4 (бывшая Суворова).

Недавно Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на реконструкцию торгового центра с увеличением высотности от 4 до 18 этажей, согласно данным в е-системе.

Так, строительство будет проходить на участке 0,5 гектара. Четырехэтажный ТЦ был открыт в 1983 году. Согласно проекту, который разработала фирма "Мегаполис Строй Инвест", на нижних этажах будут по-прежнему размещаться торговые помещения, наверху – апартаменты. Также планируется строительство подземного паркинга площадью 4,2 тысячи "квадратов" на 150 машиномест.

Арендаторов здания уже уведомили о прекращении договоров с 1 февраля. Стоит отметить, что против данного строительства выступают местные жители. Как сообщил депутат Киевсовета Ярослав Диденко, 31 января состоится собрание киевлян, выступающих против сноса Печерского торгового центра. "Я не понимаю действия Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, выдавшей разрешение на реконструкцию здания Печерского торгового центра с увеличением высотности здания с 4 до 18 этажей", - написал он в Facebook.

Как прокомментировал данное строительство бывший мэр Киева Леонид Косаковский, попытки начать новое строительство на месте торгового центра на Печерске предпринимались неоднократно, начиная с 2007 года. В последний раз киевляне вышли на митинг в 2018 году. Тогда городской голова пообещал не допустить сноса здания, "и на время статус-кво сохранился", отметил Косаковский.

Строительство еще одной высотки в Печерском районе, безусловно, скажется на его инфраструктуре. Сегодня это один из самых застроенных районов столицы с вечными пробками на дорогах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, также киевляне выступают против сноса ТРЦ "Полярный" на Минском массиве. Здесь аффилированная с "Интергал-Будом" компания намерена построить пять высоток.