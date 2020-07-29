Эксперты проверили ЖК GRAF У МОРЯ. Видео

Эксперты НЕРУХОМІ совместно с онлайн-сервисом юридической проверки недвижимости Monitor.Estate проанализировали ЖК GRAF У МОРЯ.

В частности, они выяснили, что застройщик строит многоэтажку с подземным паркингом на оползнеопасном склоне, а выданное разрешение на строительство противоречит намерениям застройки – вместо здания рекреационного назначения, там возводят апарт-комплекс.

Об этих и других несоответствиях – смотрите в видео.

Отметим, что рейтинг документов ЖК GRAF У МОРЯ на ресурсе НЕРУХОМІ составляет всего 1,4 из десяти возможных баллов.