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Эксперты проверили ЖК GRAF У МОРЯ. Видео

29.07.2020 - 13:53

Эксперты НЕРУХОМІ совместно с онлайн-сервисом юридической проверки недвижимости Monitor.Estate проанализировали ЖК GRAF У МОРЯ.

В частности, они выяснили, что застройщик строит многоэтажку с подземным паркингом на оползнеопасном склоне, а выданное разрешение на строительство противоречит намерениям застройки – вместо здания рекреационного назначения, там возводят апарт-комплекс.

Об этих и других несоответствиях – смотрите в видео.

Отметим, что рейтинг документов ЖК GRAF У МОРЯ на ресурсе НЕРУХОМІ составляет всего 1,4 из десяти возможных баллов.

Объекты:

ЖК Graf у моря

Застройщики:

Graf development

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