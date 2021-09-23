Дому "Манчестер" из ЖК Новая Англия присвоили почтовый адрес

Голосеевская районная госадминистрация Киева присвоила почтовый адрес дому "Манчестер", входящему в состав ЖК Новая Англия.

Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.

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Напомним, ЖК Новая Англия располагается в Голосеевском районе столицы, в пешей доступности от станции метро Васильковская. Комплекс возводился по современной технологии Royal House, которая запатентована и соответствует европейскими стандартами качества.

Большое внимание уделили благоустройству территории: аллея фонтанов, арт-инсталляция Биг-Бена, зеленая зона для релакса, зона для выгула собак, зона для барбекю и две дизайнерских детских площадки. Также здесь реализован двор без машин и подземный паркинг с лифтами. Внутри Новой Англии размещены и функционируют детский сад со школой.

Территория всего жилого комплекса закрытая и находится под круглосуточной охраной.

Как сообщалось ранее, дом "Манчестер" был введен в эксплуатацию в июне этого года. Жилой комплекс насчитывает 14 домов в стиле английской неоклассики, каждый из них переплетается с историей крупных городов Соединенного Королевства. Застройщику уже удалось наполовину реализовать проект. Еще пять домов – в активной стадии строительства.