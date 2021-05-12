Для достройки проблемных домов Аркады не хватает 3,6 млрд гривен

Дефицит средств, необходимых для достройки всех проблемных жилых комплексов банка "Аркада", составил 3,6 млрд гривен.

Об этом сообщили в общественном союзе "Дирекция по достройке", который был создан для выполнения положений недавно подписанного меморандума, передает Киеввласть.

Как сообщили в организации, дефицит был рассчитан с учетом поступлений от непроданных квартир в течение трех лет. В связи с этим, "Дирекция по достройке" обращается к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть все возможные пути оказания финансовой помощи на достройку домов. По мнению общественной организации, строительство без помощи государства не возобновится.

Описание: ЖК Патриотика Источник: patriotika.100.capital Alt:

"Дирекция" просит украинские власти купить свободные квартиры за счет госбюджета. Этот вопрос, как полагают общественники, можно решить несколькими способами. Прежде всего, привлечь ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания", которая была создана государством специально для решения кризисных вопросов в строительстве или же за счет других бюджетных программам строительства жилья для военнослужащих.

Застройщику ЖК Эврика и Патриотика просят также предоставить долгосрочных кредитов от госбанков под гарантии Кабмина по льготным процентным ставкам, которые бы составили не более 2% годовых.

По состоянию на сегодняшний день остаются недостроенными 39 домов и ряд объектов социально-бытовой и инженерной инфраструктуры. В строительство жилых комплексов инвестировали 11 тысяч украинских семей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, меморандум по достройке проблемных объектов банка "Аркада" был подписан 7 апреля. Согласно документу, завершить строительство должна компания Stolitsa Group. Достраивать объекты Аркады будут за счет поступлений от дебиторской задолженности Фонда финансирования строительства и средств на счетах банка. Дополнительное финансирование собираются привлечь за счет реализации непроданных квартир и нежилых помещений.