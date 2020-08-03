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Несуществующие дома в проектной документации: одесский инженер попался на махинациях

03.08.2020 - 14:23

Инженера землеустроителя заподозрили в фальсификации документов по отводу земель в Затоке Одесской области: в проектной документации засветились несуществующие дома.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По мнению следствия, сертифицированный инженер землеустроитель изготовил проекты по отводу 2 участков площадью 0,3 га и 0,05 га на первой и второй линиях от моря в Затоке на подставных лиц.

"В указанные проекты он внес ложные сведения о наличии на этих участках 2 домов площадями 38,5 м кв и 26,5 м кв, которых фактически не было", - сообщили в прокуратуре.

Далее, землеустроитель подал поддельные проекты для дальнейшего согласования государственным экспертом и государственной регистрации этих земельных участков.

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и временного ограничения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Белгород-Днестровского отдела полиции по ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины.

Инженер пытался зарегистрировать участки с несуществующими домами

pixabay.com

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в Закарпатской области чиновник, используя свое положение, незаконно перерегистрировал право собственности на недвижимость юридических лиц.

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