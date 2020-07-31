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Недвижимость в США бешено дорожает: средняя цена жилья обновила максимум

31.07.2020 - 11:37

Средняя стоимость жилья в США обновила исторический максимум и составила рекордные $349 000.

Такие темпы рынок начал демонстрировать после сильнейшего упадка весной на фоне кризиса из-за вспышки пандемии коронавируса. Летом в среднем дом меняет владельцев за 60 дней – это столько же, сколько и в прошлом году. В июле 2020 года средняя цена жилья увеличилась на 8,5% или на $27 000, передает Mansion Global.

Неудивительно, что регион Северо-Востока, которому удалось контролировать распространение пандемии, по показателям превзошел остальную часть страны. Жилье в агломерации Филадельфии, которая включает в себя Вилмингтон, Делавэр и частично Нью-Джерси, продаются на две недели быстрее, чем год назад, а средняя стоимость жилья увеличилась на 18,5%.

Рынок недвижимости ожил в США

pixabay.com

Также логичным выглядит то, что наиболее пострадавшие от коронавируса города демонстрируют в этом вопросе более сдержанную динамику. Так, показатели в главных городах Флориды, которая заметно пострадала от пандемии – оказались менее впечатляющими. Только два из 50 крупнейших городов США показали спад цен в июле, и оба они находятся во Флориде – Майами и Орландо.

Между тем, как уже писали ранее НЕРУХОМІ, в Украине также наблюдается рост цен на недвижимость, несмотря на пережитый коронакризис. Правда, не в таких темпах, как в США. Согласно официальным данным Госстата, по состоянию на май, цены в строительстве выросли на 1,1% по сравнению с этим же месяцем 2019 года. В таких пределах показатели колебались с самого начала 2020 – пока пик роста пришелся на февраль (1,9%). В период апрель-июнь 2020 года стоимость квартир в Украине возросла на 8,4 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сами участники рынка утверждают, что предпосылок к снижению цены на сегодняшний день в Украине просто нет. И в ближайшей перспективе не предвидится. А значит дешевле, чем сейчас, квартиры точно уже не будут.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на Манхеттене в июне 2020 года количество опустевших апартаментов превысило 10 000, таким образом это число выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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