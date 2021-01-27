НБУ расширил возможности для получения ипотеки: что будет нового

Теперь банки перед тем как выдать новый ипотечный кредит могут учитывать доходы всей семьи.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, при оценке финансового положения заемщиков важно учитывать доходы всех членов семьи, оценивать их реальную платежеспособность. Новый метод позволит сделать ипотеку более доступной.

При этом, как заметил Гелетий, при наличии договора обязательного страхования банки могут не проводить самостоятельно аудит состояния жилищной ипотеки физических лиц.

Кроме того, финансовым учреждениям разрешили оценивать активы должников по упрощенной процедуре. Однако это не касается инвестпроектов и ценных бумаг. При этом совокупный объем задолженности заемщика не должен превышать 0,1% от уставного капитала банка. Это касается не только ипотеки, но и кредитования малого бизнеса.

Описание: Как изменится выдача ипотеки Источник: pixabay.com Alt:

Гелетий подчеркнул, что под упрощенную систему кредитования могут попасть те сегменты, где банк еще не успел сформировать большой портфель.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в НБУ ранее выяснили, что в Украине в третьем квартале этого года значительно вырос спрос на ипотечные кредиты. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2013 году.